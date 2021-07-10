彰化連續4天加零，王惠美表示，近日接種疫苗相當踴躍，和美區一處接種站甚至看到報到率幾近百分之百，67歲以上長者，有意施打疫苗者都已經造冊，50歲以上民眾和慢性病患者也請於公費疫苗預約平台(1922.gov.tw)預約。

王惠美表示，公費疫苗預約平台預約期限自即日起至7月12日下午5時止，開放預約對象分別是第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病，以及民國 60年 (含) 以前出生之50歲以上成人 ，上網登記意願後，1922會用簡訊通知您符合資格，再上網預約，預約完成後，會分配接種，再依預約時間前往施打，沒有上網預約者，沒有疫苗可打，如果沒辦法自己上網又無人可協助，可以在上班時間電洽全縣26個戶政事務所，由戶政人員協助上網登記，也要特別謝謝社區藥局協助，讓慢性病患前往拿藥時，也可讓藥師協助預約疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，連續4天零確診，居家隔離人數只剩13位，但因移民署有53位外籍移工需居家隔離，移到彰化集中檢疫所，變成66位。完成篩檢人數持續往上，監測量每天維持在1000多例。

葉彥伯表示，75至79歲疫苗接種率已到7成，80至84歲為6成5，較比往年施打流感疫苗又高了10％；近日85歲以上施打率也往上升了，當初AZ打完時只有35％，目前開始增加，希望至少能夠達50％。目前75歲以上接種率59.3％，預估超過6成不是問題。並呼籲這批莫德納疫苗下周二會打完，下一批疫苗都要靠預約，50至64歲以及50歲以下有慢性病、重大疾病的趕快上公費疫苗預約平台預約，符合資格會發給簡訊，下一步就是預約接種，接著在7月13至15日去選接種站，7月16至22日施打完。

彰化衛生局也特別拜託藥局200多藥師協助，慢性病患到藥局拿藥時，藥師順便幫忙做預約，葉彥伯表示，慢性病患是新冠肺炎罹病跟罹患重症的高風險族群，更需要趕快打疫苗。