藝人熊熊（卓毓彤）擁有豐滿的上圍，外向直率的性格，受到許多粉絲的喜愛，更是擁有「國光女神」的美稱。最近熊熊與圈內好友一起開啟直播節目《愛情診療室》，並分享在感情裡所遭遇的經歷，和主持人派翠克聊到：「除了吸毒的男生沒有遇過，其他的渣男事件，我都遇過了！」

熊熊分享親自遇到的渣男事件：「比偷吃與賭博還要更可怕，就是對方會施展暴力。之前有遇到一個男生喝酒前、喝酒後完全是判若兩人，有一次結束工作回到家裡的時候，就看到男友坐在客廳裡，手裡拿著一個甩棍一直在甩著。」

藝人熊熊在直播節目中提到，之前的男朋友有暴力的行為。（圖/熊熊臉書）

男友看到熊熊和其他男藝人合影，就開始詢問著：「這個男生是誰？」向對方解釋說：「就只是普通朋友而已。」下一瞬間男友突然拿著甩棍打牆壁，又打破玻璃桌，桌子瞬間破碎得四分五裂，當時熊熊嚇哭了！跪在地上一邊撿起碎玻璃，一邊穩定對方的情緒來緩和當下的狀態。

之後熊熊準備去洗澡的時候，男友又提起一件事情：「上次跟妳父親一起去吃飯的時候，妳父親一直揶揄我，說我沒有當過兵，請妳父親現在跟我道歉！」熊熊回應：「我父親已經60幾歲，還需要跟你抱歉？你沒當兵是事實呀！而且我覺得父親沒有做錯任何事。」後來男友又用拳頭打破廁所的玻璃門，熊熊立刻用手將臉部遮住來保護自己，雙腳受傷流血，後來安撫對方與道歉過後，半夜裡從住處逃跑出來。