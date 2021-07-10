美股三大指數上周五反彈同創收盤新高，道瓊指數收漲逾440點。美國企業財報季本周登場，第2季料繳出亮眼獲利，可望助美股不受經濟疑慮干擾，持續向上攻堅創高。

本周開鑼的財報季由金融股打頭陣，摩根大通和高盛13日發布Q2業績，美國銀行、花旗集團及富國銀行14日接棒，15日則是摩根士丹利與Truist。

金融數據供應商路孚特指出，標普500金融類股第2季獲利，可望比去年同期多1倍。聯準會宣布23家大型銀行全數通過壓力測試後，華爾街金融巨頭近來陸續表示有意加發股利。

根據路孚特預估，與去年同期深陷疫情漩渦相比，標普500企業今年Q2平均獲利年增65％。領漲的是疫情期間受創最重的工業類股，Q2獲利年成長將近570％。

非必需消費企業Q2獲利可望強彈勁增271％，能源公司獲利料回彈225％，原料股獲利成長115％。但科技類股獲利增幅料只有31.6％；公用事業更慘，獲利反倒萎縮0.9％。西北互惠財富管理公司投資組合經理史塔基（Matt Stucky）預期，美股還會續漲，只不過漲幅會趨於正常，「從基本面因素來看，未來一年股市依舊樂觀。」他認為企業獲利還是很強，有辦法轉嫁高成本的公司會有漲價動作。

Delta變種病毒在各國擴散，恐拖慢全球經濟復甦腳步，上周四美股在此陰霾下籠罩賣壓，所幸周五金融股及其他聚焦經濟的類股反彈，激勵三大指數同創收盤高點。

道瓊工業指數收高448.23點或1.3％，報34870.16點。標普指數收漲1.13％，收在4369.55點。那斯達克指終場漲0.98％，以14701.92點作收。

拜上周五絕地大反攻之賜，三大指數周線得以收紅，道指周漲0.2％，標指與那指均周漲0.4％。標指7周內有6周收紅。

另外產油國聯盟內部的增產歧見未解，加上美國原油庫存下降，以及亞洲需求強勁支撐，油價上周五收高連2天走揚。紐約期油收漲2.2％，報每桶74.56美元；倫敦布蘭特期油收漲1.93％，報每桶75.55美元。