台南市10日有多場預約制的大型疫苗接種站，中西區協進國小是唯一不需預約即可施打的1站，上午引爆民眾跨區前來排隊，人龍排出學校綿延路邊100公尺，有中西區民眾按照排定時程前來，卻等了3個小時，破口大罵，也有長輩等到中暑送醫。

台南市10日擴大醫苗施打65歲以上長輩，鬧區內有東區復興國中與安平區慈濟高中兩場大型疫苗接種站，都準備2000劑以上的疫苗，卻因必須上網預約才能施打，對長輩來說十分不便。

中西區協進國小10日原屬中小型接種站，因是市區內唯一不需預約的接種站，湧入許多長輩跨區前來排隊，一早就有上千人群聚在協進館外，排隊人龍一路綿延至校外的馬路上100公尺。

警方拿出大聲公喊話疏導，才將隊伍引入騎樓，仍有長輩不耐艷陽天下排隊久候，出現中暑症狀，趕緊搭救護車送醫。

中西區65歲以上長輩有1萬人，疫苗原先只準備1200劑，中西區公所預料跨區民眾會來搶排，事先安排增加至2500劑，不料跨區民眾實在太踴躍，一度排擠到中西區里民等候時間，引爆不滿，出動多位里長到場排解。

儘管現場已發號碼牌，告知長輩可先回家，照號碼牌預估時間再來，不少長輩卻擔心疫苗被搶光，寧願在現場排隊。

有民眾抱怨，大規模接種原本是要快速施打疫苗，卻造成民眾群聚等候，應該可循投票模式，分別在各里活動中心設站施打，比較有秩序。