雲林縣政府針對外界傳聞，至9日雲林縣第8類優先接種族群65至74歲者施打率僅17.72％，經雲林縣衛生局統計，縣內65至74歲人口數為7萬963人，已施打第1劑者為2萬3381人，施打率達32.95％，高於全國施打率的25.8％。

雲林縣長張麗善表示，雲林的施打計畫是循序漸進，期間並採滾動式檢討，如因應北農及環南市場的群聚事件，協助西螺果菜市場相關的貨運及作業人員進行快篩及疫苗施打。

而在疫苗撥補量有限情況下，針對第八類65至74歲長者，實際打了32.95％；75歲長者全縣6萬2529人，施打3萬5307人，達6.47％。如以全縣縣民數67萬4152人計算，第1劑施打人數為9萬1265，涵蓋率為13.54％。

張麗善指出，每一縣市政府落實情形不一，真正的數字會說話，因為每次疫苗撥補不夠，雲林是高齡化的農業大縣，只能依照年齡層人數作意願調查後，先為有願意的長輩施打疫苗，年齡層才往下修，以目前疫情嚴峻的局勢，不可能出現有疫苗不施打的道理。

張麗善強調，雲林縣積極配合中央疫苗配撥的期程，除了第1類至第5類採預約機制向各合約醫療院所預約施打外，也於全縣20鄉鎮市設置快打站，依村里、時段進行分流施打，至本月9日已進行5波的快打作業，朝逐步提升施打覆蓋率的目標邁進，以達群體保護力，真正守護縣民的健康。