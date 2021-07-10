隨著疫情趨緩，相關防疫政策逐漸鬆綁，許多人都重新開始通勤生活，除了重拾慣用的化妝品，一定還要入手幾支新唇膏，就算戴口罩也想要塗上美美的唇色，上班就能擁有好心情。近日NARS、shu uemura植村秀、迪奧推出的唇膏讓人陷入選擇障礙，無論是重新回歸的雲霧唇誘、植村秀全新肉桂色唇膏，或是限量的迪奧藍星唇膏，全都讓人想要立刻收入化妝包。

▍1.NARS 雲霧唇誘

2020年秋冬，NARS推出霧面妝感的雲霧唇誘，質地輕盈又保溼，上市兩周即狂銷3000支，熱賣色#THRUST、#PIN UP、#SHAG更在當月斷貨，一支難求。今年7月，NARS雲霧唇誘斷貨色終於性感回歸，這次一定要把握機會把熱門色全部帶回家。

NARS雲霧唇誘，色號#PIN UP。（邱映慈攝）

NARS雲霧唇誘採用創新雲霧漂染持色科技，打造超乎想像的極輕、極霧、極保濕的濃郁飽和美唇。蘊含極柔霧保濕微分子，輕盈乳霜質地，完美修飾雙唇，唇色加倍保濕服貼滑順，輕透呼吸感甦醒唇瓣間的引誘魅力。獨家絲絨訂製斜角刷頭，輕刷貼膚不顯紋，無敵持色一整天。

NARS雲霧唇誘獨家絲絨訂製斜角刷頭，輕刷貼膚不顯紋。（圖／品牌提供）

▍2.shu uemura植村秀 最美高級肉桂色唇膏

植村秀推出一系列限量的「肉桂色」唇彩，早已率先在社群論壇引發高度討論，被譽為「最高級肉桂色」。植村秀將時髦的土棕色調與帶紅帶橘等顏色精準調合，完全解除肉桂唇讓亞洲膚色顯暗沉反灰的疑慮，反而塗抹瞬間立刻膚色顯白一階，讓所有唇彩迷為之驚艷。

無色限粉霧保濕唇膏全新色BG994肉桂焦糖，薄擦粉嫩顯白、顯氣質的溫柔小姊姊，厚塗直接外掛時髦氣場，是自帶混血感的日雜麻豆色選。（邱映慈攝）

本次推出5大絕美肉桂色調既高級又迷人，無論是幹練優雅還是時髦率性一鍵切換，一秒變身高級感小姊姊。本次全新色號有無色限粉霧保濕唇膏BG994肉桂焦糖、無色限粉霧保濕唇膏 WN279肉桂莓果，另外還有三款精選色號：無色限粉霧保濕唇膏BG975肉桂蜜桃、無色限釉光精油唇膏OR598肉桂甜橙、無色限釉光精油唇膏BR783肉桂玫瑰，5色時髦又顯白，是今夏必收的高級肉桂唇。

無色限釉光精油唇膏OR598肉桂甜橙，亮眼的橙色調，融入微微的棕紅，糖漬過後甜而不膩，輕鬆駕馭各種場合，可甜可美的百搭色。（邱映慈攝）

▍3.迪奧 藍星唇膏星光限量版

2021年，迪奧經典精神象徵的藍星唇膏，以迪奧先生最喜愛的幸運星圖騰為靈感，推出全新「迪奧藍星唇膏星光限量版」，緩解防疫期間的苦悶心情，帶來無限美好祝願，每個平凡時刻更顯獨特，讓唇膏不只是妝點完美氣色的神器，更是絕美創作的珍藏。

迪奧藍星唇膏星光限量版浮刻著星型圖騰，宛如銀河星辰流轉。（圖／品牌提供）

本次一共推出5款色選，從裸色、粉紅、橘色到正紅之間，展現無懈可擊的奢華質感。唇膏上浮刻著星型圖騰，宛如銀河星辰流轉，細膩色彩搭配精緻光感，呼應星光限量版的概念，完美體現迪奧的時尚訂製精神，為女性帶來幸運的魔力，拿掉口罩也能隨時擁有女神般的好氣色。