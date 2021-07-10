《庶民大頭家》

國內在三級警戒的狀態下，中央疫情指揮中心宣布7月13日起「微解封」，同時授權地方政府因地因時調整。​不過有部分縣市都維持只能外帶、不能內用，台南市本來成為六都唯一有條件開放餐廳及小吃店內用的縣市，但今天也政策大轉彎，台南市長黃偉哲決議將暫停開放餐飲業內用。宅神朱學恒表示，這不叫微解封，而是向經濟低頭，如果是向經濟低頭，指揮中心應該要講，「各位，你們可以向經濟低頭，但是我們不保證你不會染疫」。

朱學恒9日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，「微解封」這個標準是誰寫出來的，分析發現，一定是交通部寫交通部的、文化部寫文化部的、然後體育署寫體育署的。他酸說，因體育署的人很久沒有到外面去打球了，不能三對三鬥牛，但若9個人各拿一顆球，在那邊投籃，是沒有違規的；還有不能去幼稚園，但可以把50個小孩丟到電影院去上課；然後健身房可以開、幼稚園不能開，若他是館長，乾脆就在健身房開9點到傍晚6點的全天候健身班，小朋友從早上9點做操、吃飯、伏地挺身，做到6點，然後回家，這不就是一個商機嗎？

朱學恒接著表示，現在這個不叫「微解封」，而是向經濟低頭。如果是向經濟低頭，指揮中心應該要講，「各位，你們可以向經濟低頭，但是我們不保證你不會染疫」。指揮中心用這樣的方式溝通，民眾就會知道，今天如果要去吃燒肉、去吃火鍋，那就是自己要冒風險。

朱學恒指出，到目前為止，為什麼台中以北這四都，沒有人要微解封？因為只要出現一個確診案例，馬上就會被這些側翼咬。今天應該是中央扛所有的責任，如今中央下令全國微解封，看地方自己要不要配合，地方誰會想要扛責任？