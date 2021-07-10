北門水晶教堂園區同一時間限200人進入園區。（摘自「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁／張毓翎台南傳真）

「錢來也雜貨店」、「錢來也商店」及「井仔腳復育鹽田園區」之賣店均限10人。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

配合中央宣布7月13日起有條件適度放寬部分管制政策，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處委外場域，如「高跟鞋教堂園區」、「水晶教堂園區」、「井仔腳復育鹽田園區」等，將採人流管制開放。不過，各遊客中心、「布袋543故事館」及「布袋溼地公園」，仍維持封閉、不對外開放。

雲嘉南風管處表示，位於嘉義縣布袋鎮的「高跟鞋教堂園區」，將採最高總量管制200人，開放進入園區時間為上午9時至下午4時，下午5時清場，由新西路單一出入口管制，遊客停車場封閉一律使用路邊停車，遊客統一步行進入落實人流管制。

台南戶外景點開放空間，採單一出入口落實人流管制，如同一時間「井仔腳復育鹽田園區」限300人；「水晶教堂園區」限200人；「洗滌鹽觀光工場」限200人；「台灣鹽博物館」限100人；「錢來也雜貨店」、「錢來也商店」及「井仔腳復育鹽田園區」之賣店均限10人。

「馬沙溝濱海遊憩區」、「口湖遊客中心」、「北門遊客中心」、「七股遊客中心」、「布袋543小鎮展示館」和「布袋溼地公園」，仍維持封閉；另，台灣好行61西濱快線、養嘉湖口的幸福公車，至7月26日仍暫時停駛，視疫情狀況再評估公告復駛日期。

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