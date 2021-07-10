全球科技巨頭蘋果（Apple）2001年iPod和iTunes的問世，無疑改變了整個音樂生態圈，以及與日俱進的軟體功能，奠定了它在全球的霸主地位，近日網上流傳著一份微軟的內部信件，微軟聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在信中不僅肯定蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的能力，更坦言當初iTunes Store的推出讓他猝不及防。

《9to5Mac》報導，社群平台推特（Twitter）今（10日）流傳微軟於2003年的一份內部信件，比爾蓋茲在信中對賈伯斯讚譽有加，強調賈伯斯在製作使用者介面，以及銷售服務上多麼的有一套。

蓋茲在信中指出，當時微軟正在針對線上音樂服務業務，與其他公司進行談判，未料蘋果竟已經搶先推出iTunes Store，頓時打的他措手不及，代表著微軟需要更加把勁，推出不落於人後的產品，以追趕蘋果。

Bill Gates on iTunes Music Store



April 30 2003 pic.twitter.com/f1zspcHcwL — Internal Tech Emails (@TechEmails) July 9 2021

蓋茲坦言，他真的很好奇賈伯斯是如何和唱片公司溝通，說服他們加入iTunes，主要是因為在當時，實體CD銷售還是主流，線上音樂在當時相當具有爭議；微軟亦曾考慮過訂閱媒體服務的想法，但暫且不知可行性，因為要確保歌曲在一段時間後，仍可供用戶訂閱。

對於賈伯斯取得音樂授權，蓋茲信中表示，賈伯斯專注在一些重要的事情上，製作嶄新的用戶介面，以及創新的行銷手法，這是一件令人驚訝的事情；此次他運用自己的能力，獲得比他人更好的音樂授權協議，這點令他很不解，因為音樂公司所提供的服務，對用戶來說一直以來都很不友善，但這次卻決定給予蘋果運用去改善。

事實上，比爾蓋茲對賈伯斯的稱讚從未少過，去年8月時，比爾蓋茲接受採訪時就坦言，自己非常忌妒賈伯斯，「他是一個天才，且天生具有領導能力」，並希望自己也能效仿賈伯斯。