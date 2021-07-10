縣府配合中央Covid-19公費疫苗網路登記平台，第9類、第10類民眾意願調查啟動，民眾可親洽或由家人協助代辦。（南投縣政府提供）

南投縣累積獲配送劑數7萬7540劑，總接種人數為5萬3411人，疫苗使用率68.9％。（南投縣政府提供）

南投縣疫情10日再度「零確診」連續12天＋0。縣府配合中央Covid-19公費疫苗網路登記平台，第9類、第10類民眾意願調查啟動，從10日起到12日止，全縣13鄉鎮市戶政及5個地政事務所，設立實體登記站。衛生局科長陳淑怡指出，11日是74至85歲長者（原住民64至75歲者）接種最後1天。

中央設立公費疫苗登記平台「1922」網站，提供民眾上網輸入身份證字號及健保卡卡號並留下手機電話，就能完成第9類「高風險疾病、罕見疾病、重大傷病患者」及第10類「50歲到64歲成人」的意願調查，可在疫苗備妥時接獲簡訊通知，據以預約登記施打時間。

縣府指出，因仍有高齡者或家中無電腦手機網路設備的民眾無所適從。縣長林明溱重視這些資訊設備弱勢縣民施打疫苗權益，特開辦實體疫苗登記站的新服務，從10日到12日的上午8點到下午5點，假日不打烊提供服務。民眾可親洽或由家人協助代辦，也可撥打電話辦理，

陳淑怡表示，7月11日是74至85歲長者（原住民64至75歲者）接種最後1天；「有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗」，請民眾依照通知時間接種，請勿提早前往以避免久候造成群聚。因故尚未接種者，請於「110年7月14日前」向所在地衛生所登記預約接種，逾時將不受理。

陳淑怡強調，至7月9日止，南投縣累積獲配送劑數7萬7540劑，總接種人數為5萬3411人，疫苗使用率68.9％；18歲以上人口COVID-19疫苗接種人口涵蓋率12.6％。