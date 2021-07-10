瓊瑤經典電視劇《還珠格格》無論過多少年，都還是話題不斷，近期大陸有一名網紅自稱「小林心如」，並在直播時模仿「紫薇」，不僅外貌神似，連表情動作都幾乎一模一樣，引起熱議；日前小林心如神還原紫薇失明的情節，水汪汪大眼睛說哭就哭讓不少網友更驚嘆「以為是本人」。

小林心如在直播圈因長相和本尊太相像，且每日直播8小時，知名度大增外，她也經常換上古裝扮演林心如經典角色紫薇，還大方透露如何模仿得維妙維肖，甚至還有找過另一名模仿「小燕子」的網紅一起直播，創造話題。

最近小林心如神還原紫薇失明求抖內，引起網友瘋傳討論。(圖/ 摘自微博)

日前她神還原紫薇失明的情節，淚眼汪汪的模樣和電視劇裡的紫薇，幾乎沒有差異，但她卻違和地說出，「不是有人告訴過我，會送給我火箭（直播間禮物）嗎？不是說紫薇瞎掉了，紫薇要看火箭嗎？」，還強調要用火箭或嘉年華（直播間禮物）才能治好眼睛，說著說著眼淚就掉下來了。

沒想到小林心如直播時，網友在底下瘋狂留言，都被她的模仿驚呆，紛紛直呼真的太像了；有趣的是，當有人真的抖內她指定的火箭和嘉年華時，她也用紫薇的語氣，開心地喊著「我的天啊，我終於看見火箭了」、「是他讓我看見了火箭」。

而小林心如直播求抖內的影片也被台灣網友分享，還有網紅標記林心如本人，不少網友看完小林心如的表演，差點誤以為真的是林心如本人。