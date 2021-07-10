台中一名林姓女子2020年6月間在路上單手騎車且2度變換車道，遭到民眾檢舉，被開罰1萬2千元，林女不服提起行政訴訟。台中地院判定，道路交通管理處罰條例中未明訂不能單手騎車，且林女也無危害他人，原裁罰欠缺「客觀要件」，予以撤銷。

判決書指出，林姓女子於2020年6月2日間，騎乘機車行經台中市沙鹿區鎮南路與光華路口，但卻因單手騎車並變換車道而遭到民眾持行車紀錄器檢舉，被警方依違反道交條例第43條開罰1萬2千元罰鍰，且須參加道路交通安全講習，但林女不服便提起行政訴訟。

林女主張，她當時是因為腹痛，以手揉壓腹部才造成單手駕駛的行為，但她當時並未超速行駛，也依號誌規定停等紅綠燈，雙眼也注視前方動態，並無任意逼車或蛇行的行為，希望能撤銷原處分。

而台中市政府警察局清水分局則指出，透過影像可見，林女以右手騎機車，且2度變換車道，過程中左手均未伸出使用，倘若有突發狀況恐不能及時應變，若稍有不慎極易造成事故，有故意過失的行為。

台中地院法官判定，道交法規中並未將單手騎車列為處罰規定之一，且法規中明訂，若駕駛人遇上轉向、讓車等情況時，可以手勢警示其餘駕駛，意即允許單手駕車，驗證單手並非危險駕車的行為。

此外，林女即便單手騎車，但對車輛的操控能力屬穩定，並無對其餘用路人造成危害；變換車道部分，林女也無蛇行或高速超速造成危害。法官判定原處分缺乏客觀構成要件就處罰，予以撤銷。可上訴。