昔日紅極一時的大陸女星范冰冰，2018年因捲入陰陽合同逃稅案，導致演藝事業陷入谷底。仍在等待復出機會的她，近日就被陸媒直擊與大陸直播界一哥李佳琦深夜聚餐，挺著巨肚的模樣引發關注，隨後她的好友更在微博曝光范冰冰穿著超短褲搭高鐵畫面，力證范冰冰瘦身成功，重新擁有好身材。

范冰冰不久前才被拍到與大陸直播界一哥李佳琦一行人於半夜4點多從飯店走出，兩人相談甚歡。而范冰冰此舉也被猜測是否將與李佳琦合作，轉戰直播界復出，同時身穿碎花長裙的她，更由於走路時小腹明顯突出，引發關注。

范冰冰早前被直擊與李佳琦深夜聚會，小腹明顯。(取自搜狐娛樂)

然而她的好友也在微博PO出范冰冰搭高鐵側拍照，「這位同學，瘦了褲子就要那麼短嗎？」照片中的范冰冰穿著超短褲露出一雙纖細大長腿，旁邊經過的路人更是看到兩眼發直，范冰冰也隔空回應好友調侃：「對呀，大熱天的，沒穿背心就不錯了！」

友人曝范冰冰瘦身成功照，男路人看到脫口罩、兩眼發直。(取自微博)

范冰冰忽胖又忽瘦的身材變化，更吸引網友熱烈討論，「呃，和李佳琦吃飯那個肚子又是怎麼回事」、「最近幾次機場造型是故意嚇我們嗎」、「什麼時候可以露下肚子就是真瘦了」、「照片中兄弟眼睛都看直了」、「羡慕旁邊那男的」。