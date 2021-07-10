指揮中心8日宣布三級警戒延長至7月26，並公布13日起部份行業可有條件微解封，各縣市陸續表態不跟進餐廳內用這項措施，只剩花蓮仍可內用，花蓮縣長徐榛蔚粉專湧入大批網友留言，希望縣長三思，病毒之強勁，切勿開放內用，網友留言幾乎一面倒反對，縣府代理秘書長張逸華回應，距離13日微解封前，如果疫情有明顯變化，且不利影響防疫工作，縣府將作出權衡決定，有必要將再調整。

全國將在本月13日啟動微解封，而針對餐廳內用，指揮中心也規範包括隔板、梅花座以及限制人數等，但疫情仍未完全穩定，仍引發不少反對聲浪，截至晚間，各縣市陸續急踩煞車，決定暫停內用，除外島，全台只剩花蓮仍開放內用政策。

縣長徐榛蔚臉書頓時湧入大批留言，「疫苗覆蓋不夠，病毒如此強勁，花蓮一失足成千古恨，為何花蓮要順時中開放內用？美麗的縣長求您不要開放內用啊，零確診守成不易，全台灣只剩下花東開放餐廳內用，本縣的長者人數眾多，疫苗附蓋率仍不足，是不是考慮暫緩餐廳內用，要不然外縣市的人都會跑來花東，成為防疫破口」，網友拒絕開放餐廳內用的留言相當火熱。

花蓮縣府代理秘書長張逸華表示，距離13日微解封前，如果疫情有明顯變化，且不利影響防疫工作，縣府將作出權衡決定，他強調，縣府防疫都尊重指揮中心各項決定，因此屆時將會視疫情並聽從專家建議，就疫情、民情做出滾動式檢討，有必會要再調整。

花蓮縣衛生局表示，針對餐飲業室內用餐防疫管理措施，從業人員每日量體溫、戴雙層口罩及工作衣帽、勤洗手；外場人員雙層口罩及面罩，加強餐飲場所環境清潔消毒，顧客實聯制、門口提供洗手設施、除用餐外全程戴口罩，每人用餐座位距離1.5公尺以上梅花座或使用隔板、主動提供套餐及餐具方式，避免客人移動取用。