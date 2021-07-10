網紅張香香擁有傲人身材和精緻五官，過去就是無名小站、PTT表特版常客，被封為「乳溝女神」，是不少老司機的最愛，她也時常在IG曬出性感辣照，放送福利給粉絲，累積了62萬粉絲追蹤，日前她在IG分享性感泳裝照，吊帶設計增添不少遐想氛圍，立刻引發轟動。

張香香日前在IG曬出美照，只見她身穿比基尼，泳褲的高腰設計襯托出她的S型腰身，露出一雙白嫩大長腿，而上身僅有一片布遮住傲人上圍，由於太緊還不小心擠出性感南半球，吊帶更是讓她的好身材若隱若現，張香香也在內文直呼，「這泳裝不要太美！」

貼文一出立刻掀起熱議，不少網友都激動直呼，「泳裝美不美跟人有關」、「是妳太美」、「人人羨慕的身材」、「我要大辣」、「確定美的不是你嗎」、「是妳不要太美」、「太辣了啦，到底吃去哪裡」、「我要噴鼻血了啦」、「泳衣美，妳更美」、「啊啊啊香香有夠辣！」、「怎麼有辦法大腿內側零贅肉，超羨慕」。

過去張香香就時常曬出泳裝照，每每都能掀起話題，然而人紅是非多，過去她曾遭影射是羅志祥的後宮佳麗之一，逼得她不得不無奈澄清，「我不是豬女郎，真的不要鬧了」，更大動作硬起來提告，保護自己的名譽，然而最後判定「豬女郎」一詞沒有貶損之意，不予以處分。