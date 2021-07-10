2005年北京軍事博物館，王太佑教官憑弔當年在大陸遭到擊落的U2飛機殘骸。（取自臉書疾風魅影-黑貓中隊）

空軍第35中隊「黑貓中隊」中隊長王太佑，美西時間8日辭世，享耆壽95歲。王太佑生前曾言：「在空軍時，對得起國家；在華航時，對得起公司；此生無憾矣！」

王太佑出生於1927年，江西省瑞昌縣，10歲隨父親赴莫斯科就學，13歲回到成都考入空軍幼年學校第一期，並續入空軍官校26期。王太佑32歲成為空軍第一批赴美受訓的U-2飛行員，結訓後返台效力新成立的黑貓中隊。

黑貓中隊成立於1962年2月1日，1968年3月起，因國際情勢演變影響，停止深入大陸之偵照任務，改為沿大陸海岸線外之傾斜偵照。

王太佑駕駛U-2偵察機深入大陸高空進行戰略偵照任務共十次，其中九次列入紀錄，一次為避免國際糾紛不列入，多次飛越大陸西北火箭及核彈研發基地進行偵照。

身為倖存的三名首批黑貓飛行員之一，王太佑36歲時奉命解除戰備，並在當時的國防部副部長蔣經國指派下轉業民航。但隨後空軍長官徵召，他又重回空軍服役，5年後再重回黑貓中隊，接任副隊長及隊長2年，43歲時才再度轉業民航，離開華航後選擇到美國定居。