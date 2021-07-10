荷蘭自6月26日解封，2週內單日新增確診病例從500例飆升至近7000 例。荷蘭政府今天起啟動緊縮防疫措施，除關閉舞廳夜總會外，民眾在餐廳吃飯，座位須保持1.5公尺距離。

荷蘭今年上半年加快疫苗接種速度，使單日確診案例和染疫住院人數均急遽下降，因此政府6月26日起實施第四階段重新開放計畫，包括取消晚間10時後飲酒禁令，以及若營業場所使用2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）通行應用程式（Corona Check app）驗證，則不必保持1.5公尺距離，加速夜生活重新開放，民眾防疫行為鬆懈。

但在解封2週後群聚效應再加上Delta變種病毒傳播，染疫人數急速上升。根據荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）每日新增數據，6月26日有526例確診、7月3日倍增至1130例，到7月9日更來到驚人的6986例確診，使得荷蘭政府再度出手緊縮防疫措施。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）7月9日晚間召開記者會表示，因感染病例快速增加，為這個夏天增添不確定性，決定自7月10日至8月13日起採取額外措施。

這波緊縮措施主要影響夜生活，餐廳和酒吧雖仍保持開放，但前提是所有顧客座位都須相隔1.5公尺，且於午夜至早上6點關閉，另舞廳和夜總會也關閉。

至於活動和賽事可以使用Corona Check app，但每人需有固定座位，並且最多可使用整個場所的2/3空間。

呂特表示，這次不僅是緊縮措施，並提醒每個人的防疫行為都很重要，並提醒不管是與鄰居喝酒、參加生日聚會或在花園裡烤肉，都要保持理性，聚會規模應小且易於管理，確保大家都遵守規則。

荷蘭目前這波主要感染者為年輕族群，除因尚未完成疫苗接種外，有些人四處旅行以及跑趴也加速病毒傳播。

位於荷蘭東部的恩斯克德市（Enschede），一家夜總會6月底舉辦重新開幕派對，當天吸引逾600人參加，結果出現群聚感染，經擴大篩檢，當地衛生機構7月6日公布，確診者增加至189人，荷蘭解封不到2週又走回緊縮措施。