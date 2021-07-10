知名YouTuber團體「含羞草日記」的草爺（江治緯），被爆今(10日)凌晨與鳳梨吳泓逸開直播，被線上近萬名網友發現草爺竟與10多位友人在室內喝酒群聚，而且都沒有戴口罩，令鳳梨尷尬退出直播。稍早草爺也在IG為不良示範道歉，表示願意接受相關單位調查，依法進行後續處理。

草爺今日突然在IG發出道歉聲明，「防疫當前，我沒有藉口，不論任何理由、任何人都應該要落實並遵守防疫規範，我身為公眾人物，更應當要做好正確防疫示範。」令不知情的粉絲看了一頭霧水，紛紛留言詢問他是怎麼了？

隨後更有網友還原草爺與鳳梨直播的事發現場，「3位在群聚現場包含草爺+一位在家的鳳梨叔叔，感覺都喝多了明明在同一個空間卻一直說我們沒有群聚，鏡頭都照到後方超多人的，至少有10多人（可能更多）室內群聚喝酒，吸引約9000多名粉絲觀看，後來看情況不對叔叔趕緊退出，其他人之後也陸續退出。」

草爺亦在聲明中數度道歉表示，「即使『微解封』，我也會要更謹慎地做好防疫工作，配合指揮中心的防疫指引，避免發生類似的事件。」強調他願意接受相關單位調查，依法進行後續處理。但草爺的道歉文仍遭部分網友吐槽，指適度鬆綁是13號的規範，聲明中講到微解封不對吧。

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