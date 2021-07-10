女星小S（徐熙娣）近年來工作量減少，在代言廣告或時尚活動才能在公開場合見到她在舞台上表現，但也讓她更頻繁透過社群和粉絲互動；近期台灣受疫情影響，許多藝人停工在家防疫，小S今（10）日分享自己終於量體重，更喊話要戒酒減肥，還沒執行就因一句話破功，逗笑大批網友。

日前小S經歷高齡92歲的阿嬤病逝，暫時走過悲傷情緒後，今日恢復往日搞笑風格，更新個人近況；在居家防疫期間，小S疑似生活太過放縱自我，直到今日才站上體重機，沒想到體重疑似失控讓她露出不可置信的表情。

小S被自己失控的體重嚇壞。(圖/ 摘自小S徐熙娣臉書)

在量完體重後，小S馬上發誓隔天是最後的正常生活，後天開始要戒酒、不吃澱粉還要天天運動，一席話像是要狠狠甩肉；不過，當她提到破戒的懲罰，一句話立刻破功，「我就真的是意志力不夠」。

粉絲一看都不意外，還紛紛在底下開玩笑，「是不是有無數個後天」、「人生就是吃了再減，減了再吃」、「雙子座講講的」、「想來點規律的生活嗎？」、「請公布體重」、「認真就輸了」。

小S從出道以來，都維持纖細曼妙的身材，在2002年還有出過瘦身書《徐老師一分鐘瘦身操》，當時還掀起一股「徐老師」模仿風潮；儘管小S生了3個女兒，身材還是保養得像當年一樣穠纖合度。