Garmin林口廠員工確診，引發台北、桃園兩市隔空交火，桃園市新聞處表示，若照北市府發言人所提，案15108於6月28日居家隔離，但新竹縣疫調顯示他在28日前往新竹工作。另外案15108在6月22日就出現症狀，北市府應該把症狀出現前3天到確診日接觸者都匡列，但是桃園確診者案15207卻被遺漏。桃園市新聞處質疑誰才是假消息、有無符合匡列原則？

Garmin林口廠有員工確診，桃園市政府發現，是台北市有婦女確診後，北市第一時間未匡列丈夫案15108，導致他到新竹縣工作，又傳染給同事，其中1確診者為案15207，他又傳染給Garmin員工。

桃園市新聞處表示，台北市政府發言人表示，案15108在6月28日已經居家隔離，沒有到新竹工地工作。但是，根據新竹縣疫調人員提供給桃園市衛生局的資料，顯示該案6月28日有去新竹工作。另外，根據疾管署法定傳染病資訊系統，清楚顯示該案居家隔離時間為6月29日。北市府的說法，與新竹縣疫調及疾病管制署法傳系統不符合。桃園市新聞處質疑，到底誰才是假消息？

另外案15108在7月2日採檢，7月4日確診後，依照疫調匡列原則規定，也根據北市府疫調資料，案15108在6月22日即出現症狀，北市府必須把有症狀前3天到確診日，即6月19日至6月28日所有的接觸者都需匡列，必要時居家隔離。其中接觸者就應該包含桃園個案15207，其曾經在工地與案15108確實接觸，時間都落在6月19日到6月28日之間，因而造成感染，北市疫調匡列時，不應該遺漏了一起長時間工作的職場接觸者案15207。桃園市新聞處又質疑，到底這樣有無符合疫調匡列原則？