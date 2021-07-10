國內本土新冠肺炎在社區爆發，中央宣布實施為期近2個月的全國三級警戒，這段期間內民眾減少外出、提升防疫規格、加強自我消毒。但兒科醫師楊為傑提醒，對於小孩子來說，「過度消毒」恐害孩子成為溫室的花朵，強調在發展免疫系統階段，適當地接觸戶外環境還是必須的。

楊為傑在臉書分享，紐西蘭在面對新冠肺炎防疫上有著優異成績，但有紐西蘭醫生警告，由於在家和外界封鎖太久及勤於消毒，使嬰幼兒無法接觸多樣細菌與病毒，反而造成近來感染一種致命呼吸道病毒的嬰幼兒大增，主因應是免疫系統缺乏鍛鍊所致。

「我已經非常勤奮消毒了，但為什麼孩子還是一直生病？」楊為傑說，一直以來都有家長會這樣疑問，坦言他從去年就擔心，在孩子免疫系統缺乏訓練下，將來恐產生更嚴重的問題。楊為傑指出，「因為防疫，打亂了孩子免疫系統發展的時程」，家長若過度消毒，恐導致孩子的免疫系統變成「溫室的花朵」。

楊為傑表示，終有一天孩子要返回正常的生活，但他可以預測，未來幾年「過敏兒、氣喘兒的比例，會進一步地升高」，因為生活「太乾淨」了。楊為傑提醒，在安全環境內（例如：自己的家裡）沒有必要一直消毒，反而應該要學著與環境中的病原共存。在避免群聚的前提下，呼籲還是要有大家可以考慮帶孩子到戶外活動，與大自然接觸。

楊為傑解釋，環境依舊必須保持乾淨，只是適當的戶外活動、適當的環境暴露，是必須的。並不是鼓勵民眾出遊、群聚，而是強調，必須讓孩子接觸大自然，不然免疫系統會出事。