網紅含羞草晚上於臉書及IG平台公開道歉。（翻攝自網紅含羞草日記臉書）

網紅含羞草晚上於臉書及IG平台公開道歉。（翻攝自網紅含羞草日記IG）

指稱百萬網紅「含羞草日記」的草爺，10日凌晨與在IG平台上直播，邀鳳梨鼠薯上線，對鏡頭互相敬酒乾杯；草爺直播接近尾聲時，鏡頭一轉發現草爺與近20名朋友群聚且未戴口罩，引起粉絲留言，草爺自毀形象，連自己朋友都無法勸。

南投縣衛生局科長陳淑怡說，臉書播放的部分，衛生局將結合警察局去了解並調閱資料，如違規屬實將請當事人來陳述意見；確認後將依違反傳染病防治法第37條第1項第1款規定，室內5人以上、室外10人以上之聚會，處新台幣六萬元以上、三十萬元以下罰鍰。

網紅含羞草晚上於臉書及IG平台公開道歉「親愛的朋友，防疫當前，我沒有藉口，不論任何理由、任何人都應該要落實並遵守防疫規範，我身為公眾人物，更應當要做好正確防疫示範。」

「指揮中心已經宣布有關『微解封』的相關辦法與措施，我個人認為，『三級警戒』還沒解除，『微解封』是適度鬆綁，也是為了要穩定部分社會運作、維持經濟活動所制定的辦法，並非是要讓我們產生鬆懈的心態。再次向大家說聲抱歉，本人也願意接受相關單位，依法進行後續處理。含羞草（江治緯）20210710」。