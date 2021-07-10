李翊君示範倒立、下腰身手矯健。（翻攝李翊君臉書）

李翊君示範倒立、下腰身手矯健。（翻攝李翊君臉書）

李翊君防疫期間在家健身，運動成了每天的功課，她昨分享倒立及下腰的影片，笑說「女兒快嚇死了，沒想到媽媽還會這招」，矯健身手吸引大批粉絲關注留言，稱讚她簡直可以接拍武俠劇了，李翊君謙稱「如果我失業不知道有沒有資格去太陽馬戲團」，今（10日）受訪透露接下來將挑戰縫紉。

李翊君畢業於國光藝校國劇科，基本功一字馬、翻筋斗難不倒她，倒立下腰更是家常便飯，只不過近年鮮少在家「練功」，意外嚇到女兒香奈兒。提及疫情，李翊君表示老公檢場近日已預約施打疫苗，她自己則本來疫情爆發前預約自費打疫苗，但因3月高雄演唱會結束時不慎摔傷，當時右腳掌裂開走不了路而取消接種預約，沒想到隔沒多久台灣疫情就爆發，相當可惜。

即便如此，李翊君仍珍惜疫情之下的幸福，讓她做了許多之前沒時間好好完成的事，「整理衣服、舊照片，看看書、追追劇，我現在更愛網購，而且廚藝也得更好」，也和老公、女兒多了相處的時間，李翊君笑說：「檢哥難得三餐都在家吃，他是時間一到就要吃，一定準時要吃否則會臭臉，所以家裡冰庫隨時都有檢哥最愛的水餃，我跟女兒不吃時他就自己下廚。」

這波疫情嚴重衝擊各行業，李翊君下半年1、20場商演等活動全數延到明年，目前暫無工作安排的她，這幾天受邀客串民視八點檔《黃金歲月》，飾演李翊君本人，重現秀場盛況，她也趁這段時間多陪伴8月即將飛去紐約繼續學業的香奈兒，「她還有幾個學分要修，8月初過去後先接種疫苗，美國那邊規定要打完二劑才能進學校，預計9月中開學」，香奈兒明年畢業後將返台推出新單曲。