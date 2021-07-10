前往關島接種新冠肺炎疫苗的首發團旅客，10日晚間搭機回台，許多人下機時開心地說，有打有保佑，甚至還有旅客說，如果台灣打不到第二劑，就再回關島打！

這批旅客共132人，搭乘長榮航空BR19班機，晚間6時30分抵達桃園機場，為配合新上路的入境防疫管制措施，所有人入境後就在機場接受PCR採檢，隨後前往防疫旅館。

旅客黃先生說，關島施打疫苗的設備相當完善，由於自身嚴重過敏體質所以選打莫德納疫苗，現場醫護人員也備齊所有應付緊急狀況的藥物及設備。至於第二劑疫苗，黃先生說，如果在台灣還是打不到，「那就再回關島打吧！」。

旅客翁小姐也大推關島疫苗團，她認為這是很好玩的行程，讓她忍不住考慮回去打第二劑，雖然返台後還要隔離14天，不過「有玩開心就好啦！」。

由於國內疫苗數量短缺，許多排不進施打對象的民眾人心惶惶，以首批旅客為例，49歲以下、「排序無望」的青壯族群就佔了7成多，而關島推出疫苗旅遊行程後，即使要多花錢且回台須自費隔離14天，許多民眾依舊趨之若鶩、紛紛爭相報名，據旅遊業者估計，暑假期間將有2千多名台灣旅客前往關島，班機幾乎班班客滿，在旅遊市場停擺的當下，可說是盛況空前。