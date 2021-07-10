中央疫情中心宣布延長三級警戒至7月26日，同時授權地方政府因地、因時調整。不過有部分縣市對於開放餐廳內用持不同意見，就連民進黨執政的高雄市都「逆時中」，禁止餐廳內用。不僅如此，許多微解封規範繁雜，標準不一，各縣市只好自行調整辦法，中央微解封因而遭諷為「#偽解封」。國民黨發言人陳偉杰說，中央面臨民生壓力已不堪負荷，但又不敢為解封負責，便想投機搞個微解封，一來想誆騙民眾感受中央的體恤民意，二來讓地方自行調整，要地方政府自行承擔責任。

◾️中央德政卻是地方責任

陳偉杰表示，中央下達微解封的指示，卻又在無法控制各地疫情的狀況下，給地方因地制宜的權限，這就是標準的「中央甩鍋、地方扛責」。未來如果疫情擴散，一切都是地方責任，而微解封卻是中央德政。陳偉杰說，如果真的為民生，就該苦民所苦，一方面加速達到正常的解封標準，一方面擴大紓困、從寬紓困才對，而非政治防疫、意識形態防疫，紓困既慢又不到位。

◾️各國解封前提是已達群體免疫

陳偉杰指出，如今歐美先進國家已逐步解封，其解封前提是疫苗接種率已達 #群體免疫 階段。台灣至今疫苗接種率才一成多，而且僅施打一劑而已，距離群體免疫至少60%以上需打兩劑的目標還非常遙遠。陳偉杰強調，再加上 #Delta病毒 來勢洶洶，未來會有更多變異病毒肆虐，已有專家表示，兩劑疫苗怕已不足，恐需加打第三甚至第四劑，還要適應著與病毒共存，所以疫苗不僅數量要多，種類也要多才行。

◾️台灣想解封就請加速疫苗到位

陳偉杰表示，自五月中開始三級警戒，至今已將近兩個月，失業潮與倒閉潮逐漸擴大，民生經濟已面臨崩潰邊緣，但疫苗僅到位七百萬劑，接種率才一成多。蔡總統說，希望在七月底之前能將接種率提升到20%至25%，達到防疫上「有意義」的程度。陳偉杰批評，蔡政府別再玩數字遊戲，25%只對美化數字「有意義」，但不能達到群體免疫，其它意義都無足輕重。

◾️請政府料毒從嚴 紓困從寬

陳偉杰說，如今台灣內有新冠肆虐，還有Delta與其它變異病毒蠢蠢欲動，請民進黨政府「料毒從嚴」，嚴格防堵疫情持續擴散，加速疫苗採購速度，以達群體免疫，不要人前說，背後擋，擋不住就拖；同時也要「紓困從寬」，別讓民眾辦紓困就像上公文，看看別的國家做法，以普遍性方式，改「申請」為「發放」，如此才真的能苦民所苦，落實紓困方案。