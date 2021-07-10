位於上海潛艦的衛星照。取自naval news

解放軍新潛艦可能存在工安缺失。取自張競臉書

新潛艦施工人員。取自張競臉書

中國大陸新型潛艦近來靠泊上海繼續施工，並且後續可能在近期進行海上航行測試。中華戰略學會研究員張競10日在臉書上發文指出，按現場施工照片判斷，該艦離海試還有一段時間，而且工安仍有改進的空間。

張競表示，在照片中，這艘潛艦總計有三個艙口蓋開啟，可以看到每個艙口蓋都有穿著造船廠施工人員，不論是在進出、聚集檢視或是在與穿著迷彩軍服人員討論，可以歸納出該艦必須施工部位分佈全艦，所以應當還有不少工程還要處理，所以海上測試期程，可能還需相當時日。

張競指出，該艦繫泊纜繩外部很細心地再包上蒙皮，看來是在短期內不會移泊航行。從碼頭牽到甲板面上各種纜線觀察，應當是從該艦帆罩後方中段艙口蓋，有接上岸電電纜，但是無法分辨出是否同時分別銜接交流與直流電纜，還是只銜接單一電纜，銜接艦內電機艙配電板再整流配電。

張競指出，該艦中段左舷架設欄杆符合施工安全基本條件，但在另外照片，卻可看到施工人員聚集在艦艉艙口蓋周邊，身旁不但未曾架設安全欄杆，施工人員在甲板傾斜面，離艦艉垂直舵板以及周邊水面不到幾公尺處，也未繫安全索，工業安全紀律看來還有改進空間。

張競表示，該艦右舷從中段到後段外部結構開始沉降處，在甲板面上架設高約一至二吋之圓管，看來是用來作為搭設管線與甲板面避免直接磨擦所需之隔阻，因此可以推估該艦外殼塗料，或是貼附之隔音磚，顯然需要加以保護。再思考繫泊纜繩加上蒙皮，其考量目的已非常明朗。

張競表示，潛艦甲板面上出現身穿迷彩服之解放軍海軍人員，可能為裝備主管部門，也就是屬性上算是機關，所派遣之監造人員，抑或是未來要派任該艦服務，算是部隊性質之接艦官兵。從解放軍海軍人員參與作業者之身份，再加上其活動樣態，對於該艦何時能夠進行海測，其實是重要參考指標。

此外，在潛艦上施工人員所著服裝，與該艦前方另艘水面艦上施工人員，所穿著制服顏色不太一樣，顯然潛艦施工人員與相同船廠其他施工人員，還是有些差別。

張競表示，潛艦施工人員居然在現場未配戴頭盔，甚至頭盔繫帶亦未確實綁上，更別說繫綁腿與工業安全鞋，看起來工業安全紀律確實值得改進。

張競指出，從艦艉幾條繫纜所通過纜孔處，旁邊隨意置放著導纜纜孔翻轉前，所要移開之覆蓋孔蓋，儘管這些孔蓋會有其份量，但不無可能被人經過不小心踢到海中，這些活動式艙孔蓋，其實都該有收納空間與部位，任其置放於甲板，總是不太理想。

張競表示，最令人驚訝的是，艦艉有個艙口蓋距離水線只有幾尺，門戶洞開但旁邊卻是無人，這就真是表示缺乏防險觀念，難道不怕旁邊有艦船經過，掀起浪濤然後讓艦體內部進水，這實在不可思議。讓如此接近水際線之艙口蓋保持開啟，甲板面又空無一人，顯然是存在著工業安全與艦艇基本安全理念上盲點。

張競說，柴電潛艦基本上靠泊後都會接用岸電，有時還會接用高壓空氣、淡水管、電話線、資訊網路線，以及在加油時還會接上加油管。所有這些管線都要從艙口蓋進出，這時潛艦艙口蓋都無法蓋上，有些海軍比較注重安全，還會專門配合這些管線製作艙蓋，雖然無法完全水密，但總是可以防止意外進水產生意外。

張競指出，1971年7月1日英國潛艦HMS Artemis就是在港內加油時，因後段艦艉艙口蓋進水，而沉沒在港中，最後打撈出水還是必須報廢除役。