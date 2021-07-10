林昶佐（紅圈中穿白襯衫彎腰者）在路邊迎接陳時中。（取自中天新聞）

中央流行疫情中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲2日至萬華環南市場視察時，無黨籍立委林昶佐酸柯「講廢話」，反遭市場自治會長林勝東嗆聲，而林昶佐更在陳時中乘車抵達時，還跑去車門旁迎接，此舉令各界議論紛紛。就連想幫他緩頰的台北市議員王世堅都說，立委是代表人民監督官員，不是去等人家，還打躬作揖，這樣很不好，他更透露林昶佐比較不會和基層民眾交際，在這方面必須要努力。

針對林昶佐被林勝東洗臉，引發輿論譁然，王世堅9日在中視政論節目《庶民大頭家》中(47:52)，幫林昶佐緩頰，並援引公督盟的資料指出，林昶佐擔任立委以來，都是表現優秀立委，且對國防、外交著墨很深。

王世堅指出，林昶佐的個性是這樣，比較不適合和基層應酬、交際，他比較不會這麼做，但是說要做事情，其實他動作滿俐落的，這次發生這個事情，他會深自反省，和基層遺落的這段，他應該好好來補足。

王世堅認為，陳時中是位高權重的部長沒錯，但是林昶佐身為立法委員，代表的是人民，要「見大人而藐之」，就是我們要代表人民來監督政府官員，不是說去等候他，幫他開門，打躬作揖，這個不好。但撇開這個，他認為到目前委指林昶佐態度都很好，也坦然接受各方指責。

王世堅也提醒林昶佐，萬華的民眾很熱情，要多和民眾在一起，才能了解萬華整個社會的生命力，才會知道他們遇到的困難是什麼，有哪些事需要被解決。不過，同台的宅神朱學恒認為，王世堅講的算客氣了，並指林昶佐應該回去唱歌，把專業的事情交給王世堅來做。