台東連續30天零確診，配合中央宣布鬆綁政策，台東中央傳統市場原本實施的假日身分證字號分流管制，自10日起解除管制，但仍落實戴口罩、量體溫及實聯制登記等防疫措施。

台東市零售市場管理所說明，從6月12日起實施假日身分證字號分流管制，10日開始解除管制，不再稽核民眾身分證，但仍遵守一般防疫措施，並配合人員巡視防疫宣導，對未戴口罩及體溫超過37度民眾，禁止進入。

台東迄今已連續30天零確診，加上攤商都做好隔布、消毒等防疫措施，經零售市場管理所研議後，決定10日起解除假日身分證字號分流管制，維持一般防疫規範；倘疫情升溫，將會滾動檢討升級防疫標準。

據了解，日前為因應端午連假人潮，中央傳統市場自6月12日起實施假日身分證字號分流管制，周六為身分證字號尾數雙數號，週日為單數可進入採買，每人購物限1小時；另屬台東市零售市場管理所的開封市場則一直未受限制。

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