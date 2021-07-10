美軍玩殘阿富汗拍拍屁股一走了之，阿富汗人苦等美國簽證未果。阿富汗武裝組織塔里班聲稱取得全國85％地區控制權，隨著美軍在8月31日前完全撤出阿富汗，數千名曾協助美軍的阿富汗人擔心遭塔里班秋後算帳，尋釁報復，因此申請赴美，但簽證遲遲未得到批准。他們呼籲美國要盡道義，協助他們離開。

塔里班在阿富汗攻城掠地，大批民眾扶老攜幼，逃到東部鄰國巴基斯坦或是西部鄰國土庫曼。

1.8萬人曾為當地美軍工作，擔心自己遭塔里班報復，畢竟，他們在塔里班眼中就是叛徒。其中曾擔任駐阿富汗美軍翻譯的薩伊德表示，他曾參與美軍逾百次行動，不只擔任翻譯，更協助作戰。

薩伊德多年來希望美軍協助他離開，他申請美國特殊移民簽證（SIV）時，還得到美軍上尉為他擔保，但等了12年簽證仍遲遲未下來。他心焦地表示：「過程真的很煎熬。」現在在阿富汗的每一天都提心吊膽。

薩伊德說：「美國求助時我們伸出援手，現在我們需要幫助，美軍和美國政府應該拯救我們。」

他還提到，美國雖然提供阿富汗軍事援助，但並未轉移技術，讓阿富汗可以生產和維修軍備，無助阿富汗自給自足。20年下來，美軍和盟友撤走後，阿富汗依舊回到原點。而他和家人則面臨可能被報復的命運。