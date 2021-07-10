網友警專姐整理出民進黨疫情以來爭議言行，並上傳到Dcard，但文章卻遭檢舉下架。（摘自國民黨臉書）

網友警專姐整理出民進黨疫情以來爭議言行，並上傳到Dcard，但文章卻遭檢舉下架，連發文帳號都遭停權。國民黨與國民黨團晚間在臉書聲援，質疑文章有人不喜歡就要被刪除？蔡英文總統是在當「總統」？還是當「皇帝」？

國民黨數位行銷科技長簡勤佑曾是Dcard創辦人，至今已離開4年，他說，一名警專女學生日前做圖整理出民進黨疫情以來的誇張言行，結果只過了一天就被下架，當事人更因為批評執政黨被Dcard停權。

國民黨表示，Dcard以「原文中的當事人申訴妨害名譽，故審議後刪除」為由，強制下架警專女學生在網路彙整民進黨疫情期間爭議匯整文章，停權發文帳號。

國民黨質疑，警專女學生的文章中的當事人，包含蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、基隆市長林右昌、民進黨發言人顏若芳、衛福部次長石崇良，請問是誰施壓、要求刪除？簡勤佑痛批，「Dcard不演了，大學生論壇淪為民進黨打手，行言論審查」。

國民黨團砲轟，正當政府陸續被國際媒體認證防疫能力全球倒數之際，防疫無能的政府要員高官們，不思如何把防疫破洞補起來，卻忙著讓監督防疫的聲音消失，5年來關媒體、打壓在野黨、整肅異己，現在居然把黑手伸向「學生」，開始對「學生查水錶」。

國民黨與黨團將警專女學生整理的圖檔再次上傳臉書，表示既然有人不喜歡該篇發文，國民黨就再發一次，「有種來告國民黨」。