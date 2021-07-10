美國總統拜登9日與俄羅斯總統普丁通電話，要求對方打擊駭客組織，尤其是以勒索軟體攻擊美國網路伺服器要求支付鉅額贖金的網路犯罪。

來自俄國的駭客日前陸續勒索了美國最大的輸油管公司、肉品供應商和資訊科技管理業者，造成美東燃料暫停供應、超過1500家企業受害，期間更是獲取上千萬美元的贖金。

拜登和普丁這次通話逾一小時。拜登在電話中向普丁施壓，認為俄羅斯應打擊這些駭客組織。儘管普丁否認自己了解這些駭客攻擊，但美國官員認為，普丁嚴密掌控國內情報部門，不可能不知道攻擊者是誰。

拜登指出，「我向（普丁）明確表示，美國希望，當勒索軟體攻擊來自他們的境內時，雖然不是國家贊助，但我們希望他們（俄羅斯）採取行動，只要我們提供他們足夠的資訊。」

拜登強調美國會採取必要行動，主動報復網路攻擊，保護國民和關鍵基建，若俄羅斯繼續袖手旁觀，將要承擔後果。克里姆林宮則表示，俄羅斯一直準備好與美國聯手打擊網路方面的犯罪，但美方過去一個月來並未提出要求。

針對兩人這次的談話，拜登強調，美國和俄國現在建立了一種定期的溝通方式，當雙方認為另一個國家發生影響自身的事情時，就能藉此互相溝通