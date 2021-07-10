嘉義文化創意產業園區由文化部委外包商新嘉文創有限公司營運管理，新嘉文創5月以疫情及營運不易等因素，向文化部提出終止契約申請，雙方暫定7月31號解除合約，8月後由文化部接管，今10日進駐廠商透過自治會發表聲明，呼籲文化部與嘉義市文化局共同介入協商，由文化部委託市府文化局代管，維護進駐廠商原合約權益，繼續進駐。

自治會代表指出，所有進駐廠商都與新嘉文創簽訂進駐合約，也依照合約支付相關場地租金與其他費用，更投入了自數十萬至上百萬不等的資金與設備在承租的空間上，目前廠商包含市值20億的科技公司、品牌規畫公司、知名特色餐飲與各類型表演團隊、獨立書店等。

自治會代表說，進駐廠商已逐漸發展出群聚文創生態，更為嘉義文創發展創造千萬產值，卻面臨新嘉文創無預警解約，可能9月底須撤離文創園區，不僅進駐廠商受影響，群聚效應一旦打散，對嘉義在地的文創發展更是一大損傷。

雖主管機關文化部文創發展司日前表示解約後會接管嘉義文創園區，但迄今未與進駐廠商進行任何協商，自治會認為，文創園區前身為嘉義酒廠，應視為在地文化財，文化部應參考嘉義美術館案例，由文化部協助取得各項建物使用許可與合法使用，於文創園區設立專案辦公室，並委由市府文化局管理規畫。

自治會也向文化局提出呼籲，指嘉義市文創能量正逐步提升，從第1屆地方創生年會在嘉義舉辦，以及已展延的台灣設計展都是最佳見證，文創園區後續規畫應配合地方發展與城市願景，結合進駐廠商經營5年多來已具備的基礎與優勢，讓文創力在嘉義繼續生根，與市府共同打造「文創嘉義隊」願景。

自治會也將繼續進行內部意見整合，積極尋求中央與地方單位協助解決新嘉文創解約衍生問題，也呼籲社會各界重視文創發展，讓文創園區名符其實，真正成為各地文創力的發展基地。