前陣子有和大家提到田徑場上的德國美女施密特(Alica Schmidt)，她火辣的身材和精緻臉孔引起外界關注，尤其她這次又要以奧運選手的身份出征，圈了更多粉絲，而這次其實還有一位田徑圈的美女也要參加奧運，那就是烏克蘭的19歲跳高美少女瑪胡奇克(Yaroslava Mahuchikh)。

瑪胡奇克目前只有19歲，比22歲的施密特年紀還要小，可說是運動場上的「小清新」，她的臉孔比較偏向芭比娃娃類型，身材纖細，有著一雙超級大長腿，跟施密特屬於不同的風格，而她年僅19歲就擁有181公分的高挑身材，勘比模特兒。

擁有美麗外型的她在運動場上的成績同樣不馬虎，2019年首度參加世錦賽的她就以2公尺04奪下跳高銀牌，更創下U20的紀錄，當時她說：「我還未滿20歲，還有機會能將此紀錄推上2公尺06或更高。」看出來她小小年紀就有非常大的決心和目標。

另外在今年2月舉辦的室內跳高比賽中，她以2公尺06奪下金牌，寫下國家紀錄，在不久前7月鑽石聯賽斯德哥爾摩站跳高決賽，也以2公尺03奪下金牌，是今年全球最佳成績，對於將要參加東京奧運的她來說氣勢如虹，也被外界視為奪牌熱門之一。

瑪胡奇克的IG也是一大焦點，至今有275則貼文、4.9萬追蹤者，就19歲年紀來說已經非常多了，而她私下也常分享自己的生活照和訓練照片，都非常陽光健美，圖中可以看出她的腿真的很長，站在她身邊的人都「自曝其短」了，希望這次認真的瑪胡奇克能在奧運拿下好成績。