許藍方博士。(圖／翻攝自臉書)

有最美性博士之稱的許藍方9日上網紅館長的直播，話題談及童仲彥自述「1夜11次」的經驗，許藍方直說，童仲彥學性學卻說出這種話，實在是丟老師的臉。對此，童仲彥回應，欣賞您的口才與美貌，希望日後有機會能多交流溝通。

許藍方9日在館長的YouTube直播節目【誰來Talk館】第18集上說，童仲彥的1夜11次不是不可能，就像人可以一次吃11碗飯，但吃到最後只會想吐，是不舒服的體驗，更直批童仲彥學性學的還如此胡言亂語，簡直是丟老師的臉。

對此，童仲彥10日旋即於個人臉書專頁「台灣阿童－童仲彥」回應，開篇就回擊「許藍方的美貌很迷人，不過，性學上的知識卻嚴重不足」。童仲彥回嗆許藍方只是「護理博士」而非「性學博士」，且她並無醫師執照，怎能在未經診察就擅自下診斷，甚至於公眾直播做病理判斷。

童仲彥指出，「1夜11次」是屬於他個人性經驗的自我揭露與真實呈現，本身並不帶價值評判，僅是他被動敘述說明，且他也從不推崇個人經驗；童仲彥話鋒一轉，直批許藍方恐怕是社會學涵養不足，且在從未聽過他主述的前提下，就以說出「有毛病」、「精神有問題」等言語，還將他的個人性經驗批成「男人之恥」，不僅涉法，也凸顯其性學知識不足。

童仲彥表示，他還是相當欣賞許藍方的美貌與口才，暫時不會提告，喊話許藍方應該尊重且同理每個人的性別認同、性偏好以及性行為的樣態，希望日後有機會，能多交流且溝通。