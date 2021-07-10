藝人王中平和余皓然結婚25年，育有一子一女，其中18歲女兒韓菲外型甜美亮眼，今年還順利錄取加拿大知名學府多倫多大學，剛畢業的她也時不時會發文和粉絲互動，分享自己的日常生活，今（10）日她便曬出證件照，神仙顏值再度引發話題。

韓菲日前曬出一組證件照，只見她旁分柔順長髮，露出清秀立體的五官，無論是大眼、挺鼻，都證明韓菲是個美人胚子，散發出與眾不同的氣質，她也在文中寫道：「隔了2個多月才來拿的證件照」，適逢疫情期間，她也在家找到樂趣，日前自己調配印度香料奶茶，將生活過得愜意有質感。

韓菲曬出自己的絕美證件照。（圖/翻攝自韓菲IG）

而韓菲不僅擁有高顏值，對自己的未來也十分有想法，2年前就毅然決然從公立高中轉到國際學校，準備考試的過程中，她每天除了讀書還是讀書，最後果真錄取多倫多大學，還以議長獎之姿畢業高中，讓媽媽余皓然十分感動，不僅如此，她和同學們還一起製作學校畢業歌曲，參與了演唱和詞曲創作，可以說是內外兼具。

然而人紅是非多，韓菲卻遭酸民攻擊，她在多倫多大學唸的科系，不用分數太高就能進去，認為媒體將她形容成學霸太過誇張，「UBC（哥倫比亞大學）沒有考進對吧！因為現在UBC比多倫多大學難進！所以做人還是低調點吧」，對此，高EQ的韓菲也回應，「新聞要怎麼報，那是他們的選擇」。