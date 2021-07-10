台灣6月下旬起展開大規模疫苗接種施打計畫後，民進黨各地方諸侯無不卯足全力拚施打率，及宣傳疫苗接種規劃與進度。而綠營7縣市首長的網路聲量，也引起外界討論。據「TPOC台灣議題研究中心」數據顯示，高雄市長陳其邁聲量奪得第一，拿下總聲量52%，屏東縣長潘孟安排第二，同為六都市長的桃園市長鄭文燦，卻僅取得3%的聲量，令人意外。

高雄市長陳其邁。(圖/本報資料照)

「TPOC台灣議題研究中心」8日公布綠營縣市長最新聲量統計分析報告，文中提到，陳其邁先前因疫苗接種相關規劃不周而大發雷霆一事，獲得不少媒體關注度；基隆市長林右昌則以批評台北市長柯文哲防疫不周為由，並首創市場分流制度，躍居媒體版面；而屏東縣長潘孟安則是積極防治Delta印度變種病毒，博取外界不少好感度。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

但是，「TPOC台灣議題研究中心」分析指出，觀察相關網路聲量數據發現，向來被外界視為綠營新共主的桃園市長鄭文燦，在這波搶聲量的競賽中，並未如過去一般叱吒風雲。無論是在過去部立桃園醫院的院內感染事件、抑或是諾富特與華航交叉感染事件中，鄭文燦始終站在第一線與病毒奮戰，但由於國內部分民意將本土疫情的爆發歸咎於諾富特事件，也間接影響鄭文燦的民調支持度。

綠營7縣市首長 聲量比較圖。(圖/翻攝自「TPOC台灣議題研究中心」)

「TPOC台灣議題研究中心」觀察網路聲量發展趨勢還發現，過去半年以來，鄭文燦原一直都是綠營側翼粉專力捧對象，今年3、4月時達到高峰，在綠營7位地方縣市長中，鄭文燦一口氣囊括57％與46％的網路聲量，分別在綠營地方縣市首長網路聲量上排名第一與第二，即便是今年二月部桃發生院內感染事件時，鄭文燦仍坐擁21％的聲量、排名僅次於陳其邁。

不過6月開始卻敬陪末座，被陳其邁（52％）、潘孟安（18％）、林右昌（16％）大幅超前，聲量僅剩下3％，排名一落千丈變成倒數第二，顯示綠營側翼粉專六月開始已將注意力轉移至陳其邁、潘孟安、林右昌等人。

值得注意的是，「TPOC台灣議題研究中心」進一步分析，擁護陳其邁、潘孟安與林右昌的側翼粉專頻道內容，各取前20個熱門頻道中皆有提到三人的粉專進一步交叉比對，發現其支持者樣貌不盡相同。僅提到陳其邁，未提林右昌、潘孟安的粉絲頁多半為柯黑頻道，顯示陳其邁的支持者與反柯的支持者重疊度相當高；而僅提到林右昌、潘孟安，未提陳其邁的粉專頁面內容，則多半轉貼總統蔡英文相關貼文，可推論支持林右昌、潘孟安的群眾，應同樣也偏向支持總統蔡英文的英派系統。