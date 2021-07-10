微解封將開放國內9人以下小型旅行團，不過雲林縣口湖遊客中心等景點對此存有疑慮，強調工作人員都還沒施打疫苗，加上遊客來自全台各地，仍有其風險，因此13日後仍不會接受旅行團預約，縣內成龍溼地、宜梧鐵花窗社區也都暫緩接團。

中央為了紓解疫情爆發後受創最嚴重的旅行業，宣布13日微解封開放國內9人以下旅行團，不僅旅遊業者認為規模太小、成本太高，整體助益不大，部分景點相關人員也認為實施起來有其困難度，傾向暫緩接團防疫優先。

口湖鄉口湖遊客中心表示，3級警戒後，遊客中心目前停止導覽、現場供餐等服務，僅開放外送、外帶餐點。9人以下旅行團來自全台各地，遊客中心大部分工作人員還沒有打疫苗，導覽或供餐都有其風險，為了防疫，遊客中心決定暫不接團，等到解封後再說。

遊客中心說，至於遊客中心附近的很受歡迎的景點宜梧滯洪池，以往會有人來露營、慢跑、散步，目前則是禁止車輛進入環池步道，只開放徒步休憩，避免人潮過多。

另外，負責經營口湖鄉成龍溼地的觀樹教育基金會指出，3級警戒後參訪人數極少，主要以賞鳥人士為主，針對9人以下旅行團，基金會評估在地老人家居多，抵抗力相對較弱，還是等到解封後再開放導覽，目前已針對解封後規畫一系列活動。

以「鐵花窗的故事」打響偏鄉名氣的口湖鄉梧北社區，認為提振觀光產業有其必要，但不必急於一時，還是以防疫為重，最近有零星遊客造訪，在地民眾還能接受，開放9人以下旅行團，群聚可能性便會增加，重點還是快點解封，大家才能放心動起來。