從加熱牛奶發想奶皮的由來，陽明國中「奶皮大作戰」獲得2021年「全國科學探究競賽」全國國中組第2名。（校方提供）

教育部全國年度大型科學競賽「2021全國科學探究競賽–這樣教我就懂」10日成績揭曉，高雄市表現優異，總計拿下1金、2銀、2銅、6優選與5佳作，共計16件作品獲獎，表現亮眼。明華國中3位女生更一舉拿下國中組第1名。

明華國中學生陳雅涵、李沛侖與鍾淳如以「這樣種就很『空』–探討空心菜的空心情形」摘下第一。3人說，空心菜是台灣的國民蔬菜，清脆又多汁，有旱地、水耕等不同種植方式。莖內空心的型態與食用口感，引起了團隊探究的興趣。

陽明國中的「奶皮大作戰」，奪下國中組第2名，3名學生韓峰恩、吳昌隆與黃麒翰愛喝加熱後的牛奶上的一層奶皮，因此研究如何才能做成更厚的奶皮，也對牛奶上加熱生成一層奶皮感到好奇。

獲得國中組第3名的同樣來自陽明國中，學生朱育叡、黃宇騰、李秉澄、黃品睿的題目「燒耶的紙箱」，因為在網路上看到了有人竟然可以不用電、只用紙箱、鋁箔紙和炭火就能使雞肉烤熟，於是開始發想研究，從怎麼樣的紙箱最好下手，也研究了孔洞大小、紙箱大小、加裝鋁箔厚度等。