中央疫情指揮中心宣布7月13日部分行業有條件「微解封」，其中餐廳可開放內用，引發不少反對聲浪，多數縣市長不跟進餐廳開放內用措施，到晚間，全台只剩花蓮開放內用，縣長徐榛蔚臉書短時間湧入網友留言呼籲三思，縣府順應民意，徐榛蔚臉書晚上9時5分發出快訊，考量防疫優先，決定禁止餐飲內用。

花蓮縣政府表示，日前中央雖公告餐飲業微解封，但近期疫情仍屬嚴峻，多家餐飲業者反映，內用可能導致防疫破口，花蓮縣政府團隊幾經考量，基於防疫優先之整體一致性，7月26日前餐飲業販售仍維持外帶，全面禁止內用。

縣長徐榛蔚臉書稍早頓時湧入大批留言，網友憂心「疫苗覆蓋不夠，病毒如此強勁，花蓮一失足成千古恨，為何花蓮要順時中開放內用？美麗的縣長求您不要開放內用啊，零確診守成不易，全台灣只剩下花東開放餐廳內用，本縣的長者人數眾多，疫苗附蓋率仍不足，外縣市的人都會跑來花東，成為防疫破口」，網友拒絕開放餐廳內用的留言相當火熱。縣府也在晚間採煞車，順應民意，修正餐飲項目政策。