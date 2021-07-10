軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，德國和挪威已正式達成協議，將共同採購6艘德製212CD型潛艦，以及數量不明的挪威製「海軍打擊飛彈」（NSM），以增強兩國軍方的作業互通能力（interoperability），並希望藉此降低成本。

根據報導，此協議是兩國2017年長期戰略合作協議的一部分，6艘潛艦的總價約55億歐元（約新台幣1826.8億元），其中4艘屬於挪威、2艘屬於德國，首艦將於2023年開始建造、2029年交付給挪威，德國購買的2艘則預定於2032和2034年交付。

潛艦製造商蒂森克虜伯海事系統（Thyssenkrupp Marine Systems）表示，為了此協議，其已於2019年投入約2.5億歐元（約新台幣83億元），用於擴充德國北部基爾（Kiel）廠區的造船設施，未來目標是讓該廠成為傳統柴電動力潛艦的國際建造中心。

除了潛艦之外，兩國也共同採購挪威康士伯（Kongsberg）研製的海軍打擊飛彈，不過無論是挪威官方或康士伯，皆未在聲明中具體說明採購的飛彈數量。挪威國防物資局（Forsvarsmateriell）局長瑟福登（Mette Sorfonden）表示，透過上述協議，兩國對彼此的組織、文化和作業流程都獲得更進一步了解，為後續長期合作奠定堅實基礎；挪威國防部3月時曾表示，共同購買與操作212CD型潛艦，也關乎兩國未來對下一代海軍打擊飛彈的共同開發。

「Breaking Defense」指出，德國和挪威都是北約（NATO）成員國，該組織長期推動成員國之間的作業互通，而讓不同國家在同一時期採購並獲得同樣的武器裝備，將有利於增進雙方聯合作戰能力。