美國衛生當局今天表示，美國校園秋季重新開放後，已經施打2019冠狀病毒疾（COVID-19）疫苗的師生將不需要戴口罩。

這項新的方針公布前，美國聯邦機構批准12歲到15 歲青少年施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。自1月開始，因染疫住院或喪命的病例大幅下降，但Delta變異株卻讓病例呈現增加趨勢。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）5月宣布，已接種疫苗的美國民眾可以不戴口罩，但並未立即針對校園提出相對應的措施。

疾病管制暨預防中心在其公布的最新指南中說：「若在室內，包括學生、老師、職員等未完全接種疫苗的人，都建議要戴上口罩。」

疾病管制暨預防中心也補充道， 各校可自由決定要遵循或略過這些指南。

疾病管制暨預防中心說：「基於需要，校方可能普遍會要求教職員在校園內戴口罩（即不論是否已接種疫苗都是）。」

繼續強制要求戴口罩的原因，可能包括學校裡或當地染疫率較高，也可能僅因「難以監控或強制戴口罩的政策不普及。」

衛生官員強調，在秋季恢復面對面授課是他們的「優先要務」。

根據指南：「讓符合條件的學生、老師、職員及他們的家庭成員有較高的疫苗接種率，是幫助校園安全恢復全面運作最關鍵策略之一。」