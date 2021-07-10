中央流行疫情指揮中心宣布微解封，有條件開放餐廳內用，連江縣昨天疫情會議本已決議，將依照中央指引開放餐廳內用，但縣長劉增應今（10）日再經開會討論，於晚間宣布7月26日前馬祖地區餐廳、小吃店禁止內用、只准外帶。劉增應表示，若26日全國三級警戒降級，屆時再開會滾動修正。

劉增應說，今天下午經開會討論，鑑於全國各縣市絕大多數都禁止內用，考量防疫優先，所以請鄉親再忍耐一陣子，等三級警戒降級後，再檢討是否恢復餐廳內用。

此外，今日入境馬祖旅客2班共107人，除2人在南竿補篩陰性，其餘旅客均在松山快篩陰性。

連江縣疫情指揮中心呼籲，請搭機者在防疫期間，提早2小時至機場接受快篩作業，確認陰性登機，降低同班機感染風險，並避免後續困擾。

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