泰國疫情越趨嚴峻，今天死亡人數創下疫情爆發以來的新高達到91人，曼谷和周邊地區的疫情尤為嚴重，曼谷的確診和死亡人數都居全國之冠，政府從12日開始實施限制措施和宵禁。

泰國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第三波疫情從4月延燒至今沒有緩解跡象，近日確診數字節節升高，今天宣布新增9326個確診案例、91人死亡，單日死亡數創下新高。泰國累計確診達到32萬6832人，其中24萬3918人康復出院、8萬289人住院治療中、2625人死亡。

其中曼谷感染人數最高為3191人，緊接著的都是圍繞曼谷周邊的幾個府如巴吞他尼府（Pathum Thani）、北欖府（Samut Prakan）和龍仔厝府（Samut Sakhon），死亡人數也以曼谷最高達到51人。

這91人死亡中有44人有高血壓，38人有糖尿病，21 人有高膽固醇。

由於疫情嚴峻，曼谷與周邊的巴吞他尼府、北欖府、龍仔厝府、佛統府（Nakhon Pathom）以及暖武里府（Nonthaburi）將從12日開始實施更嚴格的限制措施，包括關閉這6個地區的百貨公司和商場，餐廳只能外帶，關閉高風險場所，諸如按摩店以及美容店。

政府要求民眾每天晚上9時到隔天凌晨4時，除非獲得允許，否則不能出門，同時要求民眾避免不必要的跨府移動，政府會在主要道路上設置檢查站。