林襄外型甜美，長相與高雄市議員黃捷相似，擁有「暗黑版黃捷」的稱呼，擁有大批的粉絲追蹤的她，近期發行數位寫真成銷量為第1。近日林襄在Instagram分享57秒的運動影片，讓許多朋友看完影片直呼：「看妳運動的樣子，實在是好舒壓！」

林襄昨（9日）在影片當中，穿著一件粉紅色的小背心，領口前透明的布料，看到若隱若現的事業線，側身躺地時讓她超兇上圍快要溢出，亦隨著她纖細的手臂晃動，而林襄也透出他訓練有成的小蠻腰，搭配著灰色的貼身褲，在休閒空間放著灰色的瑜珈墊，利用瑜伽滾筒在身體肌肉來回滾動，來協助筋膜放鬆，促進血液循環。林襄表示：「好久沒運動，全身痠痛乳酸大量堆積中！」。

林襄近日在曬出一張性感火辣照，在室內房間裡，穿著一套黑色的比基尼，拿著手機對著鏡子裡自拍，豐滿的美胸與好身材曲線，實在藏不住！她表示：「趁著這次的疫情，有好好的休息之外，還有做之前一直很想做的事，新企劃即將來到。」許多喜愛她的粉絲，相當期待這個新企劃的到來。

許多粉絲在底下留言：「襄女神做瑜伽好可愛」、「乳酸不會堆積那麼久，是延遲性酸痛」、「我也荒廢兩個月，下星期也準備跑起來了！」、「看你做運動我也跟著做運動」、「原來妳乳酸，拿起筆記本寫下紀錄」、「聽見肌肉正在哀嚎的聲音」