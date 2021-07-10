指揮中心宣布三級警戒再度延長至7月26日，而7月13日起20類場所則將「微解封」，高雄市長陳其邁表示，若為工作需室外用餐，要保持社交距離。另外他也貼出圖片公布相關措施，包括開放公立田徑運動場，以及開放崗山之眼、觀音山、蓮池潭等景點。

陳其邁10日在臉書表示，我們三級警戒延長，並適度鬆綁。其中有一些延長的警戒措施，包括外出全程佩戴口罩、保持社交距離、勤洗手等等，請大家要堅持住。如果為了工作，必須在室外用餐，在保持社交距離、沒有風險的地方，當然不會處罰；但如果是群聚明顯、邊走邊吃，沒有注意感染風險，當然就不符合規定。這段時間比較辛苦，感謝大家配合，謝謝大家。

針對高雄「微解封」，市長陳其邁也貼出圖片公布相關措施，以下為部分措施：

餐飲規定：暫不開放內用，高市防疫專家會議9日開會縝密討論後，建議再觀察一段時間，高雄市長陳其邁表示，這的是很困難的決定，真的很抱歉。

運動健身：

公立：(含自管、認養、代管及委外)，開放田徑運動場。

私立：開放高爾夫球場(含練習場)、戶外棒球打擊練習場等。

休閒娛樂：

戶外型：開放崗山之眼、觀音山、蓮池潭等。

室內型：開放貝殼館(容留80人)、蝴蝶園(容留80人)、月世界服務中心(容留50人)。

教育學習：

圖書館：開放單一窗口讀者借閱服務，讀者不入館，線上預約借書，依時間時段取書。

高中以下學校戶外操場：開放，學校可管制人流總量。

高中以下學校戶外運動設施：如遊具設施、單槓等健身器材、籃球場、網球場、棒球場、羽球場、游泳池等暫停開放。