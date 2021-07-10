高雄市消防局岡山分隊隊員盧宗明於6月底執行工廠火災搶救時，不慎跌落油坑內，造成全身40％燒燙傷及左肱骨骨折，目前仍在加護病房治療。高雄市長陳其邁10日透過視訊，為盧的家人加油打氣，陳表示市府會全力協助處理各項需求。

陳其邁10日下午與消防局長李清秀一起透過視訊，向盧宗明的父親表達慰問，並表示市府及消防局一定會全力協助同仁後續各項需求，不會讓同仁及家屬獨自面對。

自事發起，陳其邁即指示消防局立即針對同仁後續各面向需求，從多重管道全力協助，包括慰問關懷、醫療費用、保險申請及後續復健等，務求完善同仁各項照護及權益，並隨時掌握同仁最新傷勢及醫療情況。李清秀更多次親自前往盧宅向盧員父親表示關心慰問。

視訊過程中，陳其邁特別告訴盧宗明的父親，請盧宗明安心療傷、也請盧的爸爸放寬心，市府及消防局會全力來協助，尤其在醫療費用支出部分，不會讓同仁及家屬自行負擔，包括後續各項慰問金及保險給付等，市府都會來協助處理。

盧員父親也向陳其邁表示感謝，這段期間來承蒙各界關心，也非常感激消防局李局長、第五大隊的各級幹部們及各方民代、義消、婦宣隊的慰問與協助。