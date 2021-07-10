美國男子籃球隊已經在為東京奧運進行集訓，球星們紛紛拿出看家本領苦練，勢必要為國家拿下金牌，捍衛NBA球星及國家的榮譽，而這次美國隊選出了12人名單為最後陣容，球星都是一時之選，相當具有競爭力。

其中有杜蘭特(Kevin Durant)、利拉德(Damian Lillard)、畢爾(Bradley Beal)、塔圖(Jayson Tatum)、戴文布克(Devin Booker)、哈勒戴(Jrue Holiday)、米道頓(Khris Middleton)、拉文(Zach LaVine )、葛瑞特(Jerami Grant)、阿德巴約(Bam Adebayo)、卓雷蒙格林(Draymond Green)、洛夫(Kevin Love​)。

"You mess up. You run."



The script was flipped on Team USA's coaching staff who had to run sprints after practice.



Look at 72-year-old Gregg Popovich go! 😂💪



(via kevinlove/Instagram) pic.twitter.com/5C4mFHaBbs — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) July 9 2021

另外教練組也有大家熟悉的馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)，而今天洛夫在網路上放出了一段隊內的訓練影片，驚見教練團成員竟然在進行折返跑訓練，讓大家眼睛為之一亮，其中已高齡72歲的帕波維奇也跟著在跑，他最後顯然有點跑不動，但洛夫還是一直在旁邊幫他加油。

而洛夫不忘發文說道：「你搞砸就你折返跑！」美媒報導說雖然不知道為何教練組要進行折返跑，但據說洛夫口中的這句話是帕波維奇執教的一項規定，誰在訓練中表現不佳，誰就要去折返跑，不知道教練組犯了什麼錯，還是單純要集體示範給球員看才下場跑步的。

帕波維奇年輕時也是個球員，於美國空軍軍官學校畢業，在學校球隊時是籃球隊隊長，年輕時就嶄露領袖氣質，後來擔任過NBA馬刺及勇士助理教練，從1996年就正式接下馬刺總練一職，直到現在，也率領球隊在1999、2003、2005、2007、2014年奪下NBA總冠軍，後來進入美國隊職教。