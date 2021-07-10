林俊傑（JJ）今（10日）晚間舉辦《聖所 FINALE》終點站線上演唱會，相隔許久再度開唱，JJ感性表示疫情期間學會更珍惜身邊一切事物，對於首次舉辦線上演唱會，更貼近螢幕前的歌迷，JJ開心笑問：「是不是很特別的感覺，完全沒有距離感。」

可惜的是，這場斥資4000萬籌備規劃一年多的演出，開唱沒多久，用戶端開始出現LAG狀況，幾乎每一首歌都卡，甚至連JJ整段Talking都聽不到，許多網友紛紛留言要求退錢，不斷詢問申請退票方式，不少人崩潰表示「太卡了根本聽不完一句話」、「四十分鐘一首完整的歌都沒聽到」。

對此，JJ首先感謝世界各地歌迷支持，「真的太感動太感動了，整個感覺前所未有，而且完全是新的定義」。將針對對於演出過程中網路卡頓問題研擬補償，「首先蠻遺憾的，有點小失望，畢竟讓很多朋友很期待，首先我一定會跟他們溝通好，希望能給你們好的彌補，會讓大家也可以觀賞到這個演唱會，大家一路走來蠻辛苦的，也謝謝所有朋友們」。