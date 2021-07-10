氣象局說，隨著太平洋高壓開始減弱，明午後雷雨範圍將增多，西半部地區及東北部、東部山區午後都有局部的短暫雷陣雨。(氣象局提供)

(22：30更新)對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今（10日）晚針對台南地區發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風。中央氣象局表示，明（11日）午後雷陣雨範圍有變廣趨勢，以山區為主，西半部平地有零星熱對流發展，需留意有短時強降雨。「天氣風險」氣象主播簡瑋靚指出，近期天氣受高壓籠罩，各地晴朗穩定，但隨著高壓往北衰退，下周三（14日）起天氣將轉趨不穩定，迎風面東半部地區降雨增多，各地午後雷陣雨也會明顯增加。

氣象局指出，明天清晨至上午受環境風和陸風輻合影響，中部以北沿海地區有零星降雨，因東南風帶來的水氣增多，台東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。隨著太平洋高壓開始減弱，明午後雷雨範圍將增多，西半部地區及東北部、東部山區午後都有局部的短暫雷陣雨；下雨時間會提早，若對流發展較晚，也不排除會持續到晚間，需留意短時強降雨發生。

明天各地依舊晴朗炎熱，高溫約32-35度，花東縱谷及宜蘭近山區、河谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分、注意防曬以預防中暑。

天氣風險主播簡瑋靚指出，最近受到太平洋高壓籠罩影響，至下周三前各地天氣多為晴朗穩定，但下周後半段開始，隨著高壓北抬，南邊熱帶洋面開始有熱帶擾動發展機會，屆時迎風面的東半部降雨機率大增，各地午後雷陣雨也會明顯增加，整體天氣轉趨不穩定。不過未來幾天降雨仍以午後雷陣雨為主，山區雨勢會比平地明顯。