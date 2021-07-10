在車用晶片短缺問題影響下，中汽協最新數據顯示，大陸6月汽車銷量為201.5萬輛，年減12.4％，降幅較5月份的年減3.1％擴大。業內人士認為，今年下半年，6月份汽車市場高增長的特徵將進一步放緩。

另一方面，對於晶片短缺問題何時可獲改善，包括中汽協、乘聯會等大陸機構與車企此前均樂觀預計，晶片危機將在今年第二季觸底，自第三季起逐步好轉。但香港信報10日報導，德國最大車廠福斯（Volkswagen）警告稱，晶片短缺情況將在未來6個月進一步惡化，福斯將透過把晶片供應轉向更賺錢的車型，以減輕晶片短缺的影響。

綜合陸媒報導，中汽協日前發表最新數據，大陸6月份汽車銷量為201.5萬輛，年減12.4％。2021年1-6月汽車銷量年增25.6％至1289.1萬輛。另外，6月份大陸新能源汽車銷量為25.6萬，再創歷史新高，年增139.3％。1-6月新能源汽車銷量為120.6萬輛，年增201.5％。

而受到晶片供給不足影響，大陸乘用車6月份產銷分別為155.5萬輛和156.9萬輛，月減3.8％和4.7％，年減13.7％和11.1％。與2019年相比，乘用車產銷年減分別為3.0％和9.4％。